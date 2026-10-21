В Баку задержан мужчина, обманывавший граждан под видом оказания услуг по чистке ковров.

Поводом для расследования стали многочисленные жалобы граждан, которые передали ковры в одну из компаний и заранее оплатили услуги, но так и не получили свои вещи обратно.

В ходе оперативных мероприятий, проведённых в Хазарском районе, подозреваемого установили и задержали. Выяснилось, что задержанный Даянат Ахадов принимал у клиентов ковры и деньги, однако не выполнял заказы. Часть ковров обнаружили на складах в посёлке Бина.

По факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.