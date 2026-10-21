Совет прессы Азербайджана предупредил о случаях создания поддельных аккаунтов в WhatsApp от имени журналистов и рассылки сообщений.

Отмечается, что в последние дни поступает информация о создании поддельных аккаунтов в WhatsApp от имени известных журналистов и отправке через них сообщений различного содержания.

«Из заявлений правоохранительных органов становится известно, что подобная деятельность осуществляется организованными сетями киберпреступников, находящимися за пределами Азербайджана. Эти группировки, используя алгоритмы искусственного интеллекта и специальное программное обеспечение, выбирают своими целями государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, а также журналистов и других граждан. Несмотря на многочисленные просветительские мероприятия, некоторые граждане по-прежнему становятся жертвами подобных мошеннических действий», — говорится в сообщении.

Совет прессы Азербайджана, учитывая, что подобные случаи не ограничиваются отдельными инцидентами и могут перерасти в тревожную тенденцию, призывает журналистов и работников СМИ в целом проявлять бдительность:

«Важно не доверять подозрительным сообщениям, не отвечать на них и не распространять их содержание без проверки подлинности, даже если они отправлены от имени знакомых людей. Особенно важно проверять источники и достоверность информации общественно-политического характера. Необходимо помнить, что сообщения, отправляемые через поддельные аккаунты, направлены на формирование ложного представления о людях, нанесение ущерба их репутации, а также введение общественного мнения в заблуждение».

Совет прессы рекомендовал лицам, столкнувшимся с подобными случаями, звонить по номеру 102 Министерства внутренних дел и информировать правоохранительные органы.

«Вы также можете обратиться в отделения полиции по месту жительства. Обратитесь в Национальное агентство кибербезопасности. Направьте информацию о происшествии на адрес электронной почты [email protected] или свяжитесь с агентством по горячей линии 1654. Проинформируйте общественность. Сообщите через свои личные аккаунты в социальных сетях о том, что от вашего имени действует поддельный аккаунт. Люди должны знать, что сообщения, отправляемые с этого аккаунта, не имеют к вам отношения, и не должны воспринимать их содержание как достоверную информацию. Подайте жалобу на поддельный аккаунт в WhatsApp. Для этого перейдите в профиль аккаунта и воспользуйтесь имеющейся функцией подачи жалобы. Сохраните скриншоты сообщений, отправленных с поддельного аккаунта, номер телефона и другие соответствующие сведения в качестве доказательств».

Отмечается, что для блокировки поддельного аккаунта можно также призвать других пострадавших направить соответствующие жалобы. Более эффективной считается подача жалоб как минимум 15 лицами.