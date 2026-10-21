Совет прессы Азербайджана предупредил о случаях создания поддельных аккаунтов в WhatsApp от имени журналистов и рассылки сообщений.
Отмечается, что в последние дни поступает информация о создании поддельных аккаунтов в WhatsApp от имени известных журналистов и отправке через них сообщений различного содержания.
«Из заявлений правоохранительных органов становится известно, что подобная деятельность осуществляется организованными сетями киберпреступников, находящимися за пределами Азербайджана. Эти группировки, используя алгоритмы искусственного интеллекта и специальное программное обеспечение, выбирают своими целями государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, а также журналистов и других граждан. Несмотря на многочисленные просветительские мероприятия, некоторые граждане по-прежнему становятся жертвами подобных мошеннических действий», — говорится в сообщении.
Совет прессы Азербайджана, учитывая, что подобные случаи не ограничиваются отдельными инцидентами и могут перерасти в тревожную тенденцию, призывает журналистов и работников СМИ в целом проявлять бдительность:
«Важно не доверять подозрительным сообщениям, не отвечать на них и не распространять их содержание без проверки подлинности, даже если они отправлены от имени знакомых людей. Особенно важно проверять источники и достоверность информации общественно-политического характера. Необходимо помнить, что сообщения, отправляемые через поддельные аккаунты, направлены на формирование ложного представления о людях, нанесение ущерба их репутации, а также введение общественного мнения в заблуждение».
Совет прессы рекомендовал лицам, столкнувшимся с подобными случаями, звонить по номеру 102 Министерства внутренних дел и информировать правоохранительные органы.
«Вы также можете обратиться в отделения полиции по месту жительства. Обратитесь в Национальное агентство кибербезопасности. Направьте информацию о происшествии на адрес электронной почты [email protected] или свяжитесь с агентством по горячей линии 1654.
Проинформируйте общественность. Сообщите через свои личные аккаунты в социальных сетях о том, что от вашего имени действует поддельный аккаунт. Люди должны знать, что сообщения, отправляемые с этого аккаунта, не имеют к вам отношения, и не должны воспринимать их содержание как достоверную информацию.
Подайте жалобу на поддельный аккаунт в WhatsApp. Для этого перейдите в профиль аккаунта и воспользуйтесь имеющейся функцией подачи жалобы. Сохраните скриншоты сообщений, отправленных с поддельного аккаунта, номер телефона и другие соответствующие сведения в качестве доказательств».
Отмечается, что для блокировки поддельного аккаунта можно также призвать других пострадавших направить соответствующие жалобы. Более эффективной считается подача жалоб как минимум 15 лицами.
«Проверяйте подлинность сообщений альтернативными способами. При получении подозрительного сообщения от имени знакомого человека свяжитесь с ним по телефону или через другой ранее известный канал связи, чтобы уточнить достоверность информации.
Журналисты и другие представители СМИ, столкнувшиеся с подобными случаями, также могут проинформировать Совет прессы Азербайджана и обратиться в Совет за соответствующей поддержкой.
Совет прессы Азербайджана призывает журналистов и общественность проявлять бдительность в цифровой среде, проверять источники информации и не способствовать распространению возможных провокаций, осуществляемых посредством поддельных аккаунтов», — говорится в сообщении.