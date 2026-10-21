Министерство здравоохранения Азербайджана завезло в страну вакцины против сезонного гриппа. Бесплатная вакцинация начнётся 21 октября 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что в осенне-зимний период повышается риск распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

В первую очередь вакцинация рекомендуется медикам, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Прививку можно бесплатно сделать в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства или работы.