В сентябре 2026 года Азербайджан занял 81-е место среди 150 стран мира по скорости фиксированного широкополосного интернета, потеряв три позиции по сравнению с августом.

Как сообщает Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного интернета в стране составила 92,94 Мбит/с. При этом за год показатель вырос на 10,6% — с 84,02 Мбит/с.

По скорости мобильного интернета Азербайджан сохранил 47-е место среди 100 стран с показателем 98,92 Мбит/с.

Баку улучшил свои позиции в рейтинге городов по скорости фиксированного интернета, поднявшись на две строчки — до 114-го места среди 194 городов. Средняя скорость составила 92,5 Мбит/с.

В то же время по мобильному интернету столица опустилась сразу на семь позиций, заняв 85-е место среди 151 города. Скорость мобильного соединения в Баку достигла 122,03 Мбит/с.

Мировым лидером по скорости фиксированного интернета стал Сингапур с показателем 476,02 Мбит/с, а по мобильному интернету — ОАЭ (681,14 Мбит/с).

Среди городов первое место в обеих категориях занял Абу-Даби, где скорость фиксированного интернета составила 418,36 Мбит/с, а мобильного — 683,07 Мбит/с.