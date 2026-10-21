Один человек погиб в результате атаки российских беспилотников по Киеву утром 21 октября, сообщила в городской администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе дрон попал в 24-этажный жилой дом, там произошел пожар. Погибли два человека. Кроме того, в Соломенском районе беспилотник попал в объект транспортной инфраструктуру.

Российские дроны атаковали ночью Харьковскую область. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки пострадал жилой сектор в поселке Коротыч Харьковского района, там разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Пострадали 11 человек.

В Полтавской области дрон попал в здание Университета имени Михаила Остроградского в Кременчуге. По предварительным данным, три человека пострадали, в том числе 16-летний подросток.