Азербайджан обладает финансовыми возможностями для полного погашения внешнего государственного долга в течение одного дня.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на конференции «Задачи и вызовы в сфере регионального развития и местного самоуправления, вытекающие из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на VIII съезде партии «Ени Азербайджан».

По его словам, валютные резервы страны в 20 раз превышают объём внешнего долга, что является одним из ключевых показателей макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости Азербайджана.

Депутат также сообщил, что отношение внешнего долга Азербайджана к валовому внутреннему продукту составляет 5,6%.

По его словам, низкая доля внешнего долга в ВВП и значительный объём валютных резервов создают прочную основу для обеспечения макроэкономической стабильности и экономической безопасности страны.

Байрамов подчеркнул, что сохранение финансовой устойчивости имеет значение не только для текущего развития экономики, но и для будущих поколений. В этой связи он отметил роль государственных валютных резервов, в том числе средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана, формируемых за счёт доходов от продажи углеводородов.

По словам депутата, Азербайджан входит в число стран с наиболее низким соотношением внешнего долга к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Сравнивая показатели ряда стран региона, депутат отметил, что доля внешнего долга в ВВП составляет около 11% в России, 7% в Беларуси, 32% в Таджикистане, 49% в Узбекистане, 50% в Казахстане и около 51% в Кыргызстане и Молдове.