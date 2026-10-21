Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность организованной группы, которая с 2019 по 2023 год незаконно вывезла за рубеж более 160 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму около 45 млрд тенге (свыше $100 млн).

По данным следствия, сырье закупали у компаний-недропользователей, перерабатывали на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining, а затем под видом печного топлива вывозили танкерами через порт Актау. Для продукции оформляли фиктивные паспорта качества.

В рамках уголовного дела конфисковали активы фигурантов, мини-НПЗ, танкер и другое имущество. В доход государства также взыскали более 2 млрд тенге незаконных доходов и неуплаченных налогов.

Ранее пятерых участников группы, включая руководителей мини-НПЗ и компании-трейдера, приговорили к восьми годам лишения свободы каждого. Организатор схемы объявлен в международный розыск.