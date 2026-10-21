Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных боевых действий против Ирана, призывая «завершить начатое». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

При этом президент США Дональд Трамп дал понять израильской стороне, что Вашингтон не намерен предпринимать шаги, ведущие к эскалации конфликта, до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

По данным издания, обсуждение возможного возобновления боевых действий может быть тактическим ходом, призванным усилить давление на Тегеран и добиться от иранских властей уступок.