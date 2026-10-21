В школах Азербайджана ограничен доступ к социальной сети TikTok.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на Семейном форуме «Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации», передает Report.

По его словам, в школах также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента.