В школах Азербайджана ограничен доступ к социальной сети TikTok.
Об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на Семейном форуме «Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации», передает Report.
По его словам, в школах также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента.
«Эти материалы содержали сцены преступлений, употребления наркотиков, насилия и другой подобный контент. Разумеется, подобные ограничения не должны распространяться только на школы. В семьях также необходимо контролировать, чтобы дети не сталкивались с таким контентом и избегали подобных платформ», — подчеркнул замминистра.