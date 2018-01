Гипертоники защищены от слабоумия в старости

Высокое кровяное давление уменьшает риск развития старческого слабоумия после 90 лет, особенно если гипертония развилась после 80 лет, выяснили ученые. Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, кратко об исследовании сообщает Газета.ру со ссылкой на портал EurekAlert!.

Принято считать, что повышенное давление относится к факторам, способствующим развитию деменции. Однако наблюдение за 559 пожилыми добровольцами возрастом в среднем около 93 лет на протяжении почти трех лет показало, что это не всегда верно. За время исследования слабоумие развилось у 224 участников, при этом у тех, у кого в возрасте 80-89 лет появилась гипертония, риск развития слабоумия был на 42% меньше. А те, у кого гипертония появилась после 90 лет, рисковали меньше на 63%.

Также предыдущее исследование, проведенное в 2008 году в Стокгольме, показало, что риск развития слабоумия понижается из-за ожирения. В нем участвовали 255 человек старше 75 лет. Аналогичное исследование, проведенное с 3000 участников старше 75 лет, подтвердило результаты и показало, что люди с недовесом подвержены развитию слабоумия в наибольшей степени.