Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), генерал-полковник Али Нагиев принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с руководителем Службы государственной безопасности Грузии Тамазом Борашвили.

Генерал-полковник Али Нагиев, выразив удовлетворение возможностью приветствовать гостей в Баку, отметил, что азербайджано-грузинские отношения, имеющие многовековую историю, основаны на взаимном уважении и доверии наших народов, искренней дружбе, а также подчеркнул, что между руководителями двух стран сложились отношения, основанные на тех же принципах.

Тамаз Борашвили, в свою очередь, выразил благодарность за тёплый приём и обратил внимание на важность дальнейшего углубления сотрудничества между спецслужбами двух стран в борьбе с растущими глобальными угрозами.

Затем участники встречи провели широкий обмен мнениями по вопросам существующих отношений стратегического партнёрства, актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, последним событиям в регионе и современным вызовам безопасности.