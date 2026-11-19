Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что глобальная спутниковая система Starlink является гражданской и не предназначена для наступательных операций, в том числе для нанесения ударов беспилотниками по российским объектам.

По словам предпринимателя, для подобных целей может использоваться военная система Starshield, однако она находится под контролем Пентагона.

«Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийстве, которые иногда приводят к гибели невинных людей», — заявил Маск.

Он также раскритиковал утверждение президента Украины Владимира Зеленского об использовании Украиной Starshield, заявив, что украинский лидер «не всегда говорит правду».