Ожидаемый визит Си Цзиньпина к Нарендре Моди в эти выходные станет первым после кровопролитных столкновений между Китаем и Индией на границе в 2020 году и кульминацией многолетних осторожных дипломатических усилий по нормализации отношений между двумя самыми населенными странами мира, пишет Financial Times.

Соседи десятилетиями находятся в состоянии противостояния, однако по мере роста их значения для мировой экономики ставки для обеих сторон становятся все выше. Отношения достигли низшей точки после столкновений в Гималаях, в результате которых погибли по меньшей мере 20 индийских военнослужащих и неизвестное число китайских солдат, еще десятки получили ранения. Политический диалог застопорился, контакты резко сократились, а торговля и инвестиции пошли на спад.

С тех пор Си и Моди осторожно двигались к сближению, встречаясь на региональных форумах — от России и Кыргызстана до Китая, где они пересеклись в прошлом году. Однако поездка Си на предстоящий саммит БРИКС в Нью-Дели станет его первым визитом в Индию за семь лет и призвана продемонстрировать стремление двух стран отодвинуть разногласия на второй план и заявить о своей глобальной роли в момент, когда США поглощены конфликтом с Ираном.

«Структурные разногласия и дефицит стратегического доверия в двусторонних отношениях весьма значительны, поэтому многосторонние площадки, такие как БРИКС, позволяют управлять этими противоречиями», — отметил Правин Донти, старший аналитик Crisis Group.

При участии высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Китая Ван И, а также советников Моди — советника по национальной безопасности Аджита Довала и главу МИД Субраманьяма Джайшанкара — обе стороны постепенно налаживают отношения.

В этом году ведущие торговые переговорщики двух стран провели первую двустороннюю встречу с 2019 года. Вскоре после этого Нью-Дели разрешил двум крупным государственным компаниям закупать критически важные комплектующие в Китае, отменив ограничения, введенные в 2020 году.

По данным китайской таможни, объем двусторонней торговли между Китаем и Индией в прошлом году вырос на 12,4%, достигнув рекордных $155 млрд. Это более чем вдвое превышает показатель десятилетней давности, составлявший $71,6 млрд. За первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился еще на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Оживляются и инвестиционные потоки. За последние 18 месяцев китайские компании из технологического и энергетического секторов стали активнее изучать возможности для работы в Индии. Среди них — разработчик экологически чистых технологий Envision, поддерживаемый Geely производитель двигателей Horse Powertrain и изготовитель аккумуляторов CosMX.

В марте администрация Моди предприняла шаги по смягчению процедуры проверки китайских инвестиций в солнечную энергетику и электронику. Предварительные изменения правил в отношении иностранных инвестиций предусматривают, что китайские компании смогут автоматически получать разрешение на приобретение долей размером до 10% в индийских предприятиях.

В 2024 году две страны договорились возобновить патрулирование своей границы протяженностью 3,5 тыс. км, которое было приостановлено после столкновений 2020 года. В прошлом году впервые с 2020-го были восстановлены прямые авиарейсы, а в этом году стороны возобновили приграничную торговлю через три гималайских перехода и совместно организовали паломничество индуистов и буддистов к священным местам в Тибете.

Донти назвал происходящее «осторожным возобновлением взаимодействия», возвращающим отношения к существовавшей десятилетиями модели «регионального соперничества под видом конкуренции и сотрудничества».

«Потепление в отношениях уже началось, но когда однажды возникает недоверие к другой стране… требуется много времени, чтобы все исправить, — заявил бывший представитель Индии в G20 Амитабх Кант. — Сейчас этот процесс идет, поскольку премьер-министр Моди вложил значительный политический капитал в отношения с Китаем».

Брайан Вонг, научный сотрудник Центра современного Китая и мира при Университете Гонконга, также отметил наличие «явных и позитивных сигналов».

Потепление совпало и с бурной внешней политикой второго президентского срока Дональда Трампа, которая осложнила отношения США с рядом партнеров — в особенности с Индией, прежде стремившейся к более тесному взаимодействию с Вашингтоном.

Пекин, судя по всему, рассчитывает еще больше отдалить Индию от американского влияния, одновременно получив доступ к огромному потенциальному рынку для китайских компаний на фоне замедления собственной экономики.

Юнь Сунь, директор программы по Китаю в вашингтонском аналитическом центре Stimson Center, отметила, что Пекин считает Индию страной, переживающей период внешнеполитической корректировки из-за политики Трампа. Поэтому нынешние инициативы и меры по улучшению отношений направлены на то, чтобы приблизить Нью-Дели к Пекину.

«Китай хочет повлиять на стратегический выбор Индии. Ему нужна Индия, которая не воспринимает Китай как угрозу. Пекин также не хочет, чтобы Индия автоматически становилась на сторону США именно из-за Китая», — сказала она.

В авторской колонке, опубликованной китайскими государственными СМИ после последних индийско-китайских переговоров в Пекине, обозреватель People’s Daily Дин Ган отметил, что обе стороны «признали, что влияние США формировало их отношения, оставаясь постоянным, хотя и негласным фактором». Однако, по его мнению, ситуация меняется.

«Тень США, которая еще несколько лет назад столь отчетливо присутствовала в этом диалоге, теперь постепенно рассеивается — не благодаря дипломатическим усилиям какой-либо из сторон, а вследствие более глубокой трансформации, происходящей в самом международном порядке», — написал он.

При этом в Индии по-прежнему сохраняется сопротивление участию китайских компаний в чувствительных секторах экономики, включая информационные технологии.

Пекин, со своей стороны, настороженно относится к перспективе превращения Индии в альтернативный центр экспортного производства. Нью-Дели не отказывается от курса на укрепление собственной промышленности с целью конкурировать с Китаем — в частности, привлекая Apple к производству iPhone в Индии и развивая собственные мощности по проектированию и выпуску полупроводников.

Несмотря на то что во время визита Ван И год назад Пекин согласился рассмотреть запросы Нью-Дели, индийские компании по-прежнему сталкиваются с трудностями при получении китайских лицензий, необходимых для поставок редкоземельных магнитов и промышленного оборудования, сообщили дипломаты, знакомые с ситуацией.

Санчари Гхош, индийский эксперт по внешней политике, в статье для аналитического центра Lowy Institute утверждает, что столкновения 2020 года фундаментально изменили отношение Нью-Дели к Китаю.