Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве появилась возможность возобновить переговорный процесс по Украине.

По его словам, встречи были «содержательными», а стороны выдвинули новые идеи. Рубио отметил, что ранее Москва и Киев практически не демонстрировали готовности к уступкам и сохраняли жесткие «красные линии».