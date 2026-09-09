Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве появилась возможность возобновить переговорный процесс по Украине.
По его словам, встречи были «содержательными», а стороны выдвинули новые идеи. Рубио отметил, что ранее Москва и Киев практически не демонстрировали готовности к уступкам и сохраняли жесткие «красные линии».
«В ближайшие несколько недель есть возможность разработать дальнейшую дорожную карту, возобновить переговоры и, возможно, прийти к решению, которое устроит обе стороны», — сказал госсекретарь США.