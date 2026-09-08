Нехватка судов на Каспийском море остаётся одним из факторов, сдерживающих развитие Среднего коридора. При этом по мере роста объёмов перевозок нагрузка на существующую инфраструктуру будет увеличиваться. Об этом заявил председатель Азербайджанской ассоциации грузовых экспедиторов Камран Хабибов.

По его словам, на маршруте уже наблюдается прогресс в повышении эффективности перевозок, однако его темпы пока сдерживаются, в частности, недостатком судов на Каспии.

«К сожалению, этот прогресс пока ещё затормаживается определённой нехваткой, возвращаясь к Каспию, кораблей», — отметил Хабибов.

Он напомнил, что ожидается поставка новых судов и существенное увеличение каспийского флота к 2030 году. По его мнению, это должно помочь справиться с растущим грузопотоком.

При этом Хабибов подчеркнул, что одного увеличения количества судов недостаточно. По мере роста объёмов перевозок будет увеличиваться и нагрузка на все остальные участки маршрута.

«Чем больше мы перевозим, тем больше нагрузка увеличивается», — сказал он.

В связи с этим, по мнению главы Ассоциации грузовых экспедиторов, необходимо совместно с владельцами инфраструктуры и международными транспортно-логистическими компаниями прогнозировать будущие грузопотоки и заранее принимать решения по расширению пропускной способности отдельных участков Среднего коридора.

Ещё одной проблемой он назвал несогласованность действий участников из разных стран. Для её решения Хабибов считает необходимым создание единой цифровой платформы Среднего коридора, которая позволила бы не только отслеживать движение грузов, но и прогнозировать возможные задержки.

По его словам, погодные условия на Каспии могут существенно влиять на сроки перевозок. Поэтому участники рынка должны заранее понимать, насколько задержка, вызванная погодой или другой проблемой, может повлиять на конечные сроки доставки.

«Прогнозировать опоздания тоже» — это, по мнению Хабибова, необходимо для того, чтобы грузовладельцы могли лучше планировать перевозки совместно с экспедиторами и в результате повышалось доверие к маршруту.

Он также выступил за создание более продвинутого цифрового инструмента — симулятора Среднего коридора, который позволил бы моделировать пропускную способность всего маршрута.

Хабибов отметил, что сегодня существуют отдельные данные о мощности железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, станций Ахалкалаки, портов Алят и Актау и других объектов. Однако, по его словам, важно понимать, насколько эти мощности синхронизированы между собой и где могут возникнуть скрытые узкие места.

В качестве примера он привёл ситуацию на одной из распределительных станций вблизи Тбилиси, проблемы на которой впоследствии косвенно отразились на работе Алятского порта, где произошло скопление автотранспорта на фоне нехватки вагонов.

По мнению спикера, цифровой симулятор позволил бы заранее выявлять подобные риски и оценивать последствия увеличения грузопотока.

«С развитием искусственного интеллекта такие симуляторы стали ещё более эффективными», — отметил он.

По его словам, для реализации подобных решений необходимы политические договорённости между странами — участницами Среднего коридора, после чего соответствующие задачи могут быть переданы операторам и владельцам инфраструктуры.