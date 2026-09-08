Несмотря на развитие Среднего коридора и рост грузопотоков между Китаем и странами региона, транзит грузов из Китая в Европу по этому маршруту всё ещё сталкивается с проблемами времени и стоимости перевозок.

Об этом генеральный директор Мультимодального альянса Натик Джафаров заявил на панельной дискуссии «Черноморско-каспийский регион на новой карте мировой логистики: роль Азербайджана, коридоров и грузовых потоков».

По его словам, перевозки между Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией за последние годы выросли, однако именно европейское направление пока развивается сложнее.

«Уровень транзита в Европу всё ещё сталкивается с трудностями из-за проблем со временем и стоимостью транзита», — отметил Джафаров.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры само по себе не является единственным фактором, определяющим эффективность международного маршрута. На логистику продолжают влиять глобальные кризисы и перебои в работе традиционных транспортных путей.

В качестве примера Джафаров привёл ситуацию в период пандемии COVID-19, когда закрытие заводов, дисбаланс в размещении контейнеров и резкий рост фрахтовых ставок привели к увеличению спроса на альтернативные маршруты. После начала конфликта на Украине вырос поток грузов по направлению Китай — Европа через Средний коридор. Аналогичная ситуация наблюдалась во время кризиса в Красном море.

Однако, по словам эксперта, Средний коридор не должен оставаться лишь резервным маршрутом на случай глобальных кризисов.

«Мы не можем оставаться лишь запасным маршрутом на случай кризиса. Коридору необходимо наращивать постоянные мощности: больше судов, больше вагонов и более современные терминалы», — сказал он.

Джафаров отметил, что при снижении ставок на морские перевозки грузопотоки по Среднему коридору также могут сокращаться, поскольку маршрут в отдельных случаях становится менее конкурентоспособным по стоимости.

При этом он считает, что Средний коридор постепенно трансформируется из альтернативного маршрута в постоянную артерию мировой торговли.

Среди ключевых преимуществ маршрута Джафаров назвал более короткий по сравнению с морским обходным путём через Африку маршрут, растущее сотрудничество между странами-участницами и повышение конкурентоспособности перевозок в периоды роста морских фрахтовых ставок.

В то же время среди сохраняющихся вызовов он выделил необходимость нескольких перегрузок на маршруте, зависимость операций в Каспийском и Чёрном морях от погодных условий, а также высокую стоимость перевозок в периоды низких ставок на морском рынке.

По словам Джафарова, именно эти факторы необходимо учитывать для дальнейшего увеличения транзита между Китаем и Европой и превращения Среднего коридора в стабильный и конкурентоспособный маршрут международной торговли.