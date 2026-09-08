Азербайджан работает над привлечением новых грузов для формирования обратного потока по Среднему коридору и расширяет сотрудничество с европейскими партнёрами. Об этом советник председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Эмиль Мамедов заявил на панельной дискуссии «Черноморско-каспийский регион на новой карте мировой логистики: роль Азербайджана, коридоров и грузовых потоков».

По словам Мамедова, значительная часть контейнеров сегодня возвращается без груза, поэтому одной из ключевых задач является создание устойчивого обратного грузопотока.

«Мы также рассматриваем возможности для привлечения грузов, которые могут формировать обратный поток», — отметил он.

Советник председателя АЖД подчеркнул, что для организации таких перевозок уже имеется необходимая контейнерная база. Кроме того, компания располагает инфраструктурой и реализует ряд проектов, которые могут способствовать увеличению объёма обратных перевозок.

Отдельное внимание Азербайджан уделяет европейскому рынку. По словам Мамедова, до сих пор Средний коридор в значительной степени рассматривался с точки зрения стран, расположенных непосредственно вдоль маршрута, — Казахстана, Азербайджана, Грузии и других участников.

«На европейском направлении о возможностях Среднего коридора пока знают недостаточно», — сказал он.

В связи с этим Азербайджан начал активнее взаимодействовать с европейскими партнёрами, чтобы повысить узнаваемость маршрута и сформировать устойчивый грузопоток в обоих направлениях.

Мамедов отметил, что для европейского бизнеса особенно важны понятные сроки доставки, стабильность маршрута и прозрачные условия работы. По его словам, взаимодействие с европейскими партнёрами должно повысить доверие к Среднему коридору и сделать перевозки более предсказуемыми.

Ранее, как отметил представитель АЖД, основное внимание при развитии коридора уделялось привлечению грузов китайского происхождения и экспортных грузов из стран Центральной Азии. Параллельно развивалась портовая и железнодорожная инфраструктура Казахстана, Азербайджана и Грузии.