В Азербайджане планируется провести капитальный ремонт в 32 медицинских учреждениях.

Как сообщает Minval со ссылкой на данные единого интернет-портала государственных закупок, Центр инноваций и снабжения объявил тендер на проведение ремонтных работ в рентгенологических и флюорографических кабинетах, врачебных и вспомогательных помещениях медучреждений, расположенных в различных городах и районах страны.

Предполагаемая стоимость закупки составляет 2 млн 618 тыс. 115,53 маната.

Согласно условиям тендера, в рамках работ предусмотрены демонтаж непригодных дверных блоков, напольной плитки, штукатурки, потолочных покрытий и других элементов, а также последующий капитальный ремонт помещений.

Тендер был объявлен 4 сентября 2026 года. Отмечается, что закупка проводится в рамках проекта по ремонту помещений медицинских учреждений, где размещены рентгеновские и флюорографические кабинеты, а также кабинеты врачей и вспомогательные помещения.