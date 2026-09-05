В Азербайджане задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже турпакетов. Орхан Гусейнли, обвиняется в совершении мошенничества под видом туристической деятельности.

По данным следствия, Гусейнли, возглавлявший туристическую компанию Renaissance Travel, размещал в социальных сетях объявления о продаже турпакетов в зарубежные страны на привлекательных условиях. Об этом сообщает МВД Азербайджана.

Как установило следствие, он обещал клиентам организовать туристические поездки, однако после получения денег выдавал им поддельные авиабилеты и таким образом завладевал денежными средствами граждан.

По факту возбуждено уголовное дело. Орхан Гусейнли привлечен к следствию в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В МВД также заявили, что проверили распространившуюся в социальных сетях информацию о принадлежности Renaissance Travel общественному активисту Илкину Рустамзаде. По результатам проверки эти утверждения не подтвердились.

Расследование по уголовному делу продолжается.