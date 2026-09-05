Число жертв погибших от оползня и наводнения в Непале достигло 1 344 человек, сообщают СМИ. Ранее сообщалось о гибели 1 287 человек.

По данным полиции Непала, 4 898 человек — непальцев и иностранцев — числятся пропавшими без вести. Общее число иностранцев составляет 698.

Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа. По предварительным данным, причиной паводка стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Мощный поток воды, грязи и горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив находящиеся поблизости населенные пункты и приведя к затоплению большой территории.