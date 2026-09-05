Латвия и Литва рассматривают прекращение транзита зерна из России через свои порты, сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, после атак украинских беспилотников Россия начала перенаправлять экспорт зерна в порты стран Балтии. В октябре поставки могут резко вырасти.

Правительство Латвии собирается обсудить полный запрет на такие маршруты. Власти Литвы пока не раскрывают конкретные ограничения. Премьер страны Синкявичюс заявил, что экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры «противоречит нашим ценностям».