Не менее двух человек погибли и 58 пострадали в результате взрыва на военной базе в Боливии, при этом власти опасаются, что число жертв может оказаться значительно выше, сообщает AFP.

Взрыв произошел в пятницу около 14:30 по местному времени в городе Вьяча, примерно в 30 км от столицы страны Ла-Паса. На территории базы дислоцируется артиллерийский полк.

Министр обороны Боливии Эрнесто Хустиниано сообщил, что причиной взрыва стала детонация «пиротехнического материала». Между тем представитель органов здравоохранения Рита Небраска заявила местному телевидению, что число погибших, по предварительным данным, может составлять от 10 до 15 человек.