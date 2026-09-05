В результате ночной атаки на город Каменское в Днепропетровской области Украины погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, трое пострадавших находятся в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Перед самым ударом Воздушные силы Украины предупреждали о движении скоростной цели в направлении Днепра, а вскоре уточнили — целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское. Именно эти цели поразили промышленное предприятие города.