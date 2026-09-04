STEAM-образование в последующие годы планируется интегрировать в программы среднего образования Азербайджана. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Института образования, советник министра Эльнур Алиев.

По его словам, в настоящее время STEAM преподаётся в школах Азербайджана преимущественно в формате внеклассных занятий. Однако в дальнейшем интеграция STEAM-образования в школьные учебные программы может стать одним из основных направлений развития системы образования.

«В настоящее время STEAM преподаётся в наших школах пока только в виде внеклассных занятий, но, вероятно, в последующие годы интеграция STEAM-образования в программы среднего образования Азербайджана станет одной из основных целей», — отметил Алиев.

Он добавил, что в этом направлении Институт образования Азербайджана проводит исследования и рабочие обсуждения.