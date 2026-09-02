Генштаб ВСУ заявил об уничтожении российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского военного ведомства в Telegram.

По результатам анализа ведомство установило, что 30 августа в районе аэродрома «Ейск» в Краснодарском крае РФ был уничтожен вертолет Ка-27.

Кроме того, 27 августа в районе аэродрома «Миллерово» в Ростовской области РФ был уничтожен российский самолет МиГ-29.

Генштаб также сообщил о поражении 1 сентября и в ночь на 2 сентября ряда военных объектов российской армии. В частности, во Владимировке Донецкой области поражен склад боеприпасов, а в Очеретино – склад материально-технических средств подразделения российской армии. В Речице Брянской области РФ поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российской армии.