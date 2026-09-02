Кибермошенники звонят гражданам от имени различных государственных органов и под предлогом защиты банковских средств убеждают перевести деньги на другие счета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Ведомство призывает не сообщать неизвестным личные и банковские данные, CVV/CVC и OTP-коды, не переходить по подозрительным ссылкам и не совершать финансовые операции по таким обращениям.

В МВД подчеркнули, что государственные органы не запрашивают конфиденциальные банковские данные по телефону, в соцсетях или мессенджерах.

О случаях кибермошенничества можно сообщить в МВД по номеру 102 или через официальные аккаунты ведомства.