Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сохраняет контакты с американской стороной, однако переговоры по Украине в настоящее время приостановлены.

«Контакты между спецслужбами всегда есть, они были даже в самые тяжелые периоды холодной войны», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, комментируя визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Путин также подчеркнул, что Россия выступает за содержательные переговоры.

«России комфортно работать со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, они всегда желанные гости», – сообщил российский лидер.

При этом он отметил, что переговорный процесс по Украине сейчас не продолжается.