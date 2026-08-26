Первая леди Турции Эмине Эрдоган 26 августа по телефону поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья и новых успехов. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Первая леди Турции также подчеркнула, что благотворительная деятельность первого вице-президента Азербайджана пользуется широким признанием во всем мире.

Алиева поблагодарила Эрдоган за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора стороны с удовлетворением отметили теплые встречи первого вице-президента Азербайджана с первой леди Турции.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии братских отношений и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.