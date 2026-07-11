Врачи Научно-исследовательского института педиатрии имени при Министерстве здравоохранения Азербайджана спасли недоношенного ребенка, родившегося на 32-й неделе беременности.

Как сообщили в Минздраве, малыш появился на свет с массой тела всего 1700 граммов. В возрасте 2 месяцев и 7 дней его в тяжелом состоянии перевели в институт для специализированного лечения.

Благодаря проведенной терапии врачам удалось стабилизировать состояние ребенка и полностью восстановить его здоровье.

После успешного лечения младенец был выписан домой в удовлетворительном состоянии, отметили в Министерстве здравоохранения.