Переговоры в рамках подписанного США и Ираном меморандума об урегулировании конфликта должны продолжиться, несмотря на нарушение перемирия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Турции.

«На сегодняшний день мы по-прежнему находимся в рамках [определенного меморандумом] 60-дневного срока. Насколько я понимаю, встречи, предусмотренные в рамках этого соглашения, будут продолжаться, и нам нужно двигаться дальше, проявляя максимальное спокойствие, хладнокровие и терпение», — сказал он.

Макрон выразил мнение, что Ирану не следовало наносить удар по торговым судам в Ормузском проливе, поскольку это нарушило условия перемирия, позже отвергнутого уже президентом США Дональдом Трампом.

Он заявил, что продолжит выступать за мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также за открытие судоходства в Ормузском проливе без предварительных условий и пошлин. Отдельно Макрон упомянул о необходимости стабилизировать ситуацию в Ливане, где проводят военную операцию силы Израиля, а также призвал к переговорам для урегулирования разногласий вокруг ракетной и ядерной программы Ирана.