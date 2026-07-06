Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню. Трансляция заседания велась на сайте палаты.

За резолюцию проголосовали 132 депутата. Для отставки правительства сторонникам вотума недоверия было необходимо собрать 289 голосов. «Резолюция о недоверии не принята», — сказала спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.

Левые партии, внесшие резолюцию, сочли недостаточными меры правительства по подготовке к экстремальной жаре и обвинили кабмин в бездействии в вопросах изменения климата.