Палестинское движение ХАМАС объявило о роспуске чрезвычайного правительственного комитета, который фактически управлял сектором Газа на протяжении почти двух десятилетий. Его полномочия будут переданы новому Национальному комитету по управлению Газой, сообщает AFP.

Глава чрезвычайного комитета Мохаммед аль-Фарра официально подал в отставку, после чего было принято решение о роспуске органа.

«Это сделано для содействия административному и государственному переходу к Национальному комитету по управлению Газой», — заявил аль-Тавабта.

Как отмечает AFP, Национальный комитет по управлению Газой был создан Советом мира, учрежденным президентом США Дональдом Трампом после его посредничества в достижении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.