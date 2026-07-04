Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри не будет привозить свою семью в Англию во время поездки на родину на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Times.

Ранее было объявлено, что принц Гарри планирует прилететь на несколько дней в Великобританию для участия в нескольких благотворительных проектах. Впервые за четыре года его должна была сопровождать семья: жена американка Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет Диана. Однако 26 июня, за несколько дней до запланированной поездки, сын короля, сохранивший титул герцога Сассекского, был проинформирован, что он и его семья не смогут претендовать на полицейскую защиту и должны будут сами организовывать свою частную охрану.

Как пишет The Times, это нарушило планы двухнедельного визита, который тщательно планировался на протяжении долгого времени. Со ссылкой на частную охранную компанию, обеспечивающую безопасность младшего сына короля, издание пишет, что принц Гарри является целью шести террористических атак. Никакие дополнительные детали не приводятся.

В статье говорится, что принц Гарри очень хочет, чтобы Карл III встретился со своими внуками, которых он не видел четыре года, однако делается вывод, что организовать подобное общение в последний момент с учетом крайне загруженного графика монарха будет очень сложно. Точно так же, пишет The Times, принц Гарри вряд ли встретится со своим страшим братом, наследником престола принцем Уэльским Уильямом. Последний раз братья виделись на похоронах своей бабушки королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

В мае прошлого года принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Младший сын монарха и американка Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года. С того дня пара потеряла возможность официально представлять короля в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США и приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния).

После этого МВД Великобритании отказало принцу Гарри в автоматическом предоставлении ему полицейской защиты во время его визитов на родину. Адвокаты герцога Сассекского опротестовали это решение, призвав британские власти провести тщательный анализ рисков этого шага. По их словам, правительство Соединенного Королевства выработало «незаконный и несправедливый» подход по отношению к принцу Гарри.