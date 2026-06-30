Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины возникнут очень серьезные проблемы со вступлением в Евросоюз, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА.

Его слова приводит Polsat News.

Как отметил Косиняк-Камыш, в Евросоюзе нельзя «возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество».

«С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз… Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз», – заявил глава МО Польши.