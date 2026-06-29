«Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали» — эта знаменитая фраза польского писателя Станислава Ежи Леца очень точно характеризует поведение той тусовки, которой самой очень хочется именоваться «оппозицией» или, на худой конец, «политической эмиграцией», но которая в действительности представляет собой все ту же «пятую колонну».

Очередной, пардон, «проверкой на вшивость» для неё оказалась недавняя скандальная резолюция ПАСЕ «О подавлении независимых голосов в Азербайджане». Предложил очередной антиазербайджанский проект бельгийский депутат Лакруа, в прениях выступил небезызвестный член немецкой делегации Швабе, непременный соучастник практически всех антиазербайджанских провокаций.

Во время дебатов за Азербайджан вступились украинские депутаты, в частности Алексей Гончаренко. Против проголосовала делегация Турции.

А вот дальше начинается позорный балаган. В киевской «Европейской правде» на Алексея Гончаренко буквально набрасывается… Ганимат Захид. И обвиняет украинского политика в том, что он, дескать, защищает «алиевский режим». После чего сей «борец за демократию» начинает долго и нудно перечислять грехи «режима» — по большей части вымышленные. Тут и «полное уничтожение независимых СМИ», и «арестовано около сорока журналистов, среди которых восемь молодых женщин», и «число политических заключённых выросло почти до четырёхсот человек», и, пардон, прочий бред.

Можно — и, наверное, нужно! — разбирать «по косточкам». Напомнить, что «независимые голоса» в Азербайджане никто не подавлял и не подавляет, а вот финансовую дисциплину соблюдать необходимо. Что «подзащитные» ПАСЕ персоны — никакие не «независимые голоса», а банальные грантоеды, которые ради продления грантовых выплат без колебаний идут и на фальсификации, и на провокации. И ещё попадаются на налоговых нарушениях, за что им и приходится отвечать. Что в нормальных странах не предусмотрено отдельных законов «для молодых женщин».

Наконец, в Азербайджане есть оппозиционные партии, которые не подвергаются репрессиям. Но «пятой колонне», похоже, очень хочется монополизировать статус оппозиции. Плюс ко всему есть и такое правило: перед тем как выносить какое-либо решение, необходимо выслушать обе стороны. А делегация Азербайджана в ПАСЕ, напомним, лишена права голоса.

И, пожалуй, самое главное. Признавать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ отказались именно за то, что наша страна в сентябре 2023 г. покончила с сепаратизмом на своей территории и восстановила собственную территориальную целостность. Стоит ли ждать от этого института объективности или хотя бы понимания азербайджанских реалий — вопрос риторический. Но об этом Ганимат Захид даже не заикается. В конце концов, ему не за это платят и не это заказали.

И как это называется? Позиция? Мнение? Может, Ганимат Захид искренне верит в то, что пишет? Будем реалистами. В такую версию можно было бы поверить, если бы автором статьи был сотрудник «Европейской правды». Но в подобную глубокую неосведомленность Ганимата Захида не верится. Он прекрасно знает, что происходит на самом деле. И все его натужные трепыхания имеют совсем другое название. Это предательство.

Напомним в который уже раз: можно быть в оппозиции к власти. Можно быть несогласным с такими-то определёнными решениями. Можно их достаточно жёстко критиковать. Но нельзя быть в оппозиции к своей стране, к своему народу. Особенно при иностранном участии и на иностранные деньги.

Ну тогда пусть господа из «пятой колонны» не удивляются, что их мышиную возню считают предательством, а не «благородной борьбой за демократию».