В Ясамальском и Низаминском районах Баку сегодня будут кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, ограничения предусматривается ввести на время плановых ремонтных работ.

На Ясамале перебои с 10:00 до 13:00 будут наблюдаться на части проспекта Гасан бека Зардаби, улиц Асада Ахмедова и Аббаса Мирзы Шарифзаде.

В Низаминском районе за тот же временной промежуток не будет света у абонентов на улице Низами Абдуллаева.

«После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией», — подчеркнули в «Азришыг».