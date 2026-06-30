Кандидат на пост лидера правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм не собирается переезжать на постоянной основе на Даунинг-стрит, 10 в том случае, если возглавит правительство страны. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

По ее информации, Бернэм не будет использовать Даунинг-стрит в качестве своей основной резиденции. Вместо этого он продолжит жить в своем доме в городе Голборн (графство Большой Манчестер) на северо-западе Англии.

По данным газеты The Daily Star, Бернэм может стать первым за 50 лет главой правительства Великобритании, который откажется переезжать на Даунинг-стрит. На настоящий момент последним премьер-министром Соединенного Королевства, который предпочел жить в собственном доме, является Гарольд Вильсон: во время своего второго прихода к власти в 1974-1976 годы он не стал съезжать из частного дома в центре Лондона.

В понедельник Бернэм сообщил, что откроет в Манчестере офис премьер-министра Соединенного Королевства в том случае, если он возглавит правительство. Предполагается, что он станет дополнением к канцелярии на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. По данным The Daily Mail, Бернэм будет проводить в «северной канцелярии» минимум один день в неделю. В своем выступлении политик, который до недавнего времени был мэром Большого Манчестера, подчеркнул, что намерен провести реформу по децентрализации власти, чтобы регионы обладали большими полномочиями.