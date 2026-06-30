Как ранее сообщал Minval Politika, Александр Алден может стать новым послом США в Азербайджане. При этом он работает в Palantir — крупной компании, связанной с оборонными и миграционными контрактами администрации Трампа, и владеет ее акциями на сумму до 25 млн долларов, пишет NOTUS со ссылкой на федеральные декларации.

Алден, которого Дональд Трамп выдвинул на этот пост в начале месяца, с 2021 года занимает должность старшего советника Palantir. В документах он указал, что владеет акциями компании на сумму от 5 до 25 млн долларов, а также невыплаченными акциями еще на 1–5 млн долларов.

В случае утверждения послом в Азербайджане Алден обязался в течение 90 дней продать акции Palantir, уйти из компании и отказаться от невыплаченных акций.

Алден, который консультировал госсекретаря Марко Рубио в качестве специального госслужащего и одновременно работал в Palantir, не ответил на запрос журналистов.

В Госдепартаменте заявили NOTUS, что в случае утверждения Алден «полностью выполнит все условия своего соглашения по этике». Белый дом и Palantir комментариев не предоставили.

За последний финансовый год Palantir получила госконтракты примерно на 1 млрд долларов, включая крупные технологические соглашения с миграционной службой ICE. Компания также разработала ПО для поиска мигрантов, подозреваемых в незаконном пребывании в США.

Кроме того, Palantir создала военную ИИ-платформу Maven Smart Systems, которую армия США использовала для выбора целей в первые дни войны США с Ираном. Ранее в этом году Трамп также лично торговал акциями Palantir на миллионы долларов.