Первый соревновательный день чемпионата Европы по дзюдо среди юношей и девушек, проходящего в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, сложился для сборной Азербайджана успешно.

Как сообщает «Азертадж», завершив день с 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями, сборная Азербайджана расположился на первом месте в общекомандном зачете среди 43 стран.

Захра Гулиева (40 кг) в финале одержала при полном преимуществе победу над представительницей Венгрии Норой Пирбус-Гроф и стала чемпионкой Европы.

В весовой категории до 50 кг у юношей состоялся азербайджанский финал. Нихад Агаев в решающей схватке победил товарища по команде Фарида Рзазаде и завоевал золотую медаль.

Ибрагим Талыбов (55 кг) в поединке за «бронзу» положил на лопатки представителя Украины Виталия Лихогляда и поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Последнюю медаль дня завоевала Кёнуль Эйвазлы (48 кг). В схватке за третье место она оказалась сильнее итальянки Ауроры Монтальбано, став обладательницей бронзовой награды чемпионата Европы.

Соревнования продлятся до 2 июля. Сборная Азербайджана продолжит борьбу в следующих соревновательных днях в различных весовых категориях и смешанных командных соревнованиях.