В Азербайджане 63-летняя женщина впервые стала матерью. Об этом сообщил акушер-гинеколог Натиг Махаррамов на своей странице в Instagram.

По словам врача, пациентка после долгих лет ожидания успешно прошла лечение, после чего смогла родить ребенка.

«С помощью Аллаха мы провели лечение, и наша 63-летняя мама смогла впервые обнять своего ребенка. Хвала Аллаху», — написал врач.

Отметим, что случаи рождения детей у женщин старше 60 лет встречаются крайне редко и, как правило, становятся возможными благодаря современным вспомогательным репродуктивным технологиям.