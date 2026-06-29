Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку пережившим землетрясение гражданам страны, опубликовав пост с цитатой из Библии. Обращение, предположительно написанное главой государства из тюремной камеры в США, опубликовано на его странице в социальной сети X.

Мадуро отметил, что вместе со своей супругой молится за пострадавших и пропавших без вести. В том же посте он процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея.

«Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?» Царь им ответит: «Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне», — написал венесуэльский лидер.

Ранее, 25 июня, Мадуро призвал граждан своей страны к единству и взаимопомощи после мощных землетрясений