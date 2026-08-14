Итальянская военная полиция (карабинеры) вернули три картины, похищенные в марте из музея Fondazione Magnani Rocca в итальянском Траверсетоло. Как сообщает пресс-служба ведомства, полотна обнаружили в ходе обысков, проведенных по поручению прокуратуры.

Среди найденных работ — «Натюрморт с тарелкой вишен» Поля Сезанна, стоимость которого оценивается примерно в €6 млн, «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара стоимостью около €3 млн, а также «Одалиска на террасе» Анри Матисса.

Ограбление музея Fondazione Magnani Rocca произошло в ночь на 23 марта 2026 года. Неизвестные в масках проникли на территорию виллы под Пармой, распилив прутья задней калитки. Они вскрыли дверь музея ломом и менее чем за три минуты сняли со стен три картины, передав их через окно сообщнику. Преступники скрылись через сад.