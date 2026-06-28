Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри раздумывает над тем, чтобы не привозить свою семью в Англию в июле из-за лишения его на родине полицейской защиты. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Ранее было объявлено, что принц Гарри планирует прилететь на несколько дней в Великобританию для участия в ряде благотворительных проектов. Впервые за четыре года его должна была сопровождать семья: жена американка Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет Диана. Однако 26 июня, за несколько дней до запланированной поездки, сын короля, сохранивший титул герцога Сассекского, был проинформирован, что он и его семья не смогут претендовать на полицейскую защиту и должны будут сами организовывать свою частную охрану.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники, герцог Сассекский «сильно расстроился» из-за этого решения и пересматривает планы привезти семью.