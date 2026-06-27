Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 дал понять, что может отказаться от так называемых «Анкориджских пониманий», в рамках которых Вашингтон ранее согласился с требованием Москвы о передаче всего Донбасса под российский контроль. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на встрече лидеров стран «Большой семерки».

По словам одного из собеседников издания, Трамп демонстрировал более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина и высказывался в пользу усиления давления на Москву. Однако, как отметил источник на условиях анонимности, другие участники саммита сомневаются, что эти заявления приведут к реальным действиям со стороны американской администрации.