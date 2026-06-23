Россия запустила кампанию по созданию сети сайтов, которые должны продвигать кремлёвские нарративы через ИИ-ботов и поисковые системы, пишет Bloomberg со ссылкой на утечку документов Агентства социального проектирования.

По данным издания, речь идёт о справочных ресурсах в стиле «Википедии», поддельных СМИ и фальшивых аналитических центрах.

В материалах, с которыми ознакомился Bloomberg, упоминаются проекты по созданию клона «Википедии» для распространения информации об Армении и премьер-министре Николе Пашиняне, «тренировке» ИИ-платформ на материалах, ориентированных на Германию, а также продвижению публикаций ультраправых и ультралевых политиков во Франции.