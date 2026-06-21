В Азербайджан экстрадирован Эльшан Ильхам оглу Аскеров, объявленный в международный розыск по обвинению в участии в преступном сообществе, подготовке террористических актов и финансировании терроризма, включая переводы средств лицам, связанным с ИГИЛ.

Как сообщили в Министерстве юстиции, местонахождение обвиняемого было установлено в ОАЭ, где он был задержан. Экстрадиция состоялась 21 июня на основании двустороннего соглашения между странами.

После доставки в Азербайджан Аскеров помещен в следственный изолятор по решению суда.