Глава МИД Украины заявил о заметном росте негативного отношения к Киеву в польском обществе и политике. По его словам, Украина больше не намерена оставлять без ответа недружественные шаги со стороны Варшавы.

«Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркально реагировать на любые действия, особенно если они пренебрежительны по отношению к Украине. Время игнорирования прошло», — отметил он.

При этом министр подчеркнул, что Киев не отказывается от диалога и призывает сохранять хладнокровие. Украина, по его словам, по-прежнему видит Польшу как важного партнёра и часть общего европейского будущего.

«Нас объединяют общие вызовы и интересы. Нам необходимо освободить отношения от влияния исторических споров и двигаться вперёд через дипломатию», — добавил Сибига.