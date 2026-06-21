Россия не ждет выполнения договоренностей, достигнутых на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал Ушаков.

По его словам, сейчас одна сторона «по-прежнему привержена» договоренностям Анкориджа, а другая «оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».