19 июня в профильные службы центрального аппарата ПО «Азнефть» поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. Об этом сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно.

На первоначальном этапе визуально определить активный источник утечки не удалось, поэтому рассматривались несколько возможных причин загрязнения.

По итогам проведенной диагностики установлено, что источником загрязнения стал один из принадлежащих ПО «Азнефть» подводных нефтепроводов.

Сразу после обнаружения места утечки транспортировка нефти по данному трубопроводу была остановлена. Для ликвидации последствий инцидента в ПО «Азнефть» создан оперативный штаб, ситуация взята под контроль.

Отмечается, что в результате обследования, проведенного водолазной службой объединения, на подводном нефтепроводе были выявлены механические повреждения. По предварительной оценке, они возникли в результате контакта с внешним предметом, предположительно с якорем.

После обнаружения повреждения незамедлительно начались ремонтно-восстановительные работы. До их завершения эксплуатация поврежденного трубопровода приостановлена, что исключает дальнейшую утечку нефти в море.

Работы по ликвидации последствий инцидента, включая очистку морской акватории и прибрежной зоны, проводятся в тесной координации Министерством по чрезвычайным ситуациям и ПО «Азнефть».