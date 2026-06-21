Власти Стамбула начали использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за работой городских таксистов. Об этом сообщил член Управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

По его словам, БПЛА задействуют в районах, где фиксируется наибольшее число жалоб на перевозчиков.

Необходимость в усилении контроля возникла после очередного громкого скандала. В начале июня стамбульский таксист обманул иностранного блогера, сняв с его карты сумму в 20 раз больше стоимости поездки — более 160 долларов. Водитель был арестован, Стамбульская палата таксистов лишила его лицензии.